06 апреля 2026 в 11:22

Тысячи домов подтопило из-за сильных дождей в Махачкале

В Махачкале почти 3,8 тыс. домов подтопило после сильных дождей

Фото: РИА Новости
Почти 3,8 тыс. домов подтопило в Махачкале из-за сильных дождей, сообщил мэр города Джамбулат Салавов. По его информации, подтоплению подверглись 173 улицы.

К сожалению, стихия нанесла ощутимый ущерб. Подтоплены 173 улицы и 3755 домовладений, — заявил Салавов.

Ранее житель Махачкалы подтвердил, что один дом снесло, еще три — под угрозой обрушения. По его словам, жильцам помогают местные власти, их эвакуировали в пункты временного размещения. Очевидец отметил, что из-за продолжительных осадков почва стала сырой и размытой. В городе был объявлен режим ЧС.

Улицы Махачкалы превратились в бушующие реки. Жители города снимают на видео, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику.

До этого сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках через реку вынесли всех животных.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
