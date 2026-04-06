Тысячи домов подтопило из-за сильных дождей в Махачкале В Махачкале почти 3,8 тыс. домов подтопило после сильных дождей

Почти 3,8 тыс. домов подтопило в Махачкале из-за сильных дождей, сообщил мэр города Джамбулат Салавов. По его информации, подтоплению подверглись 173 улицы.

Ранее житель Махачкалы подтвердил, что один дом снесло, еще три — под угрозой обрушения. По его словам, жильцам помогают местные власти, их эвакуировали в пункты временного размещения. Очевидец отметил, что из-за продолжительных осадков почва стала сырой и размытой. В городе был объявлен режим ЧС.

Улицы Махачкалы превратились в бушующие реки. Жители города снимают на видео, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику.

До этого сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках через реку вынесли всех животных.