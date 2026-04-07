07 апреля 2026 в 17:11

Политолог ответил, могут ли действия Трампа привести к масштабной войне

Политолог Габдуллин: ультиматумы Трампа могут привести к полномасштабной войне

Дональд Трамп
Ультиматумы главы Белого дома Дональда Трампа могут привести к полномасштабной войне с Ираном, заявил «ФедералПресс» политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин. По его мнению, постоянные дедлайны лидера США являются инструментом давления.

Постоянное передвижение красных линий: сначала был один срок, потом его продлили, потом снова назначили «окончательный» — это сознательная тактика выбивания почвы из-под ног оппонента. Трамп хочет заставить иранское руководство нервничать, совершать ошибки, показать миру, что только жесткая позиция США может принести результат, — рассказал Габдуллин.

Политолог отметил, что регулярная история с переносом сроков может сыграть плохую шутку в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что полномасштабное противостояние на Ближнем Востоке может привести к последствиям для всей мировой экономики.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить Иран вызывают серьезную тревогу. По его словам, необдуманные поступки со стороны Вашингтона могут обернуться серьезными неприятностями.

