В Госдуме высказались об угрозах Трампа стереть Иран с лица земли

Слова президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить Иран вызывают серьезную тревогу, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, необдуманные поступки со стороны Вашингтона могут обернуться серьезными неприятностями.

Нужно помнить, что в сегодняшних условиях безрассудные действия могут привести к печальным последствиям. Это касается любых стран, в том числе и США. При этом отмечу, что мы не раз слышали заявления американцев, что через несколько дней, через несколько часов произойдут какие-то события, они предпримут какие-то невероятные шаги, якобы они уже победили, а война закончилась. Но, к сожалению, конфликт не заканчивается. Он разгорается с новой силой, и это все очень печально. Поэтому сам факт окончания боевых действий можно рассматривать как положительный, но заявления Трампа очень опасны, — прокомментировал Чепа.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран, написав в соцсетях, что ночью страна прекратит свое существование. По его словам, после смены режима в Тегеране власть перейдет к более разумным и менее радикальным лидерам.