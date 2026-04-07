В Городце Нижегородской области юные вандалы испортили памятник с боевым танком, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на главу городского округа Александра Мудрова. По его словам, хулиганы оставили матерную надпись на бронетранспортере, расположенном у здания администрации.

Именно на этой машине детская рука выцарапала всеобъемлющее русское ругательство. В стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свободу. Вероятно, мозг ребенка не соотносит содеянное с чем-то серьезным. Так, шалость. Но тут вопрос к родителям: как можно было воспитать своего ребенка, чтобы у него возникали подобные желания? — высказался Мудров.

Глава округа отметил, что детей важно воспитывать в соответствии с правильными ценностями. Он добавил, что молодое поколение должно осознавать, что некоторые объекты и темы неприкасаемые.

Ранее в городе Кириши Ленинградской области с помощью снега потушили Вечный огонь на воинском мемориале. Преступление совершил 42-летний местный житель.