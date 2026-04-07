07 апреля 2026 в 17:10

Путин дал важное поручение по ситуации с паводком в Дагестане

Путин призвал оценить ущерб от сильных паводков в Дагестане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Пострадавшим от наводнений в Дагестане необходимо оказывать всю необходимую поддержку, заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, также важно проводить оценку ущерба.

Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, <…> а также вести работу по оценке ущерба, — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что это непростая работа, нужно вести ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. По мнению Путина, в сложившейся ситуации всем министерствам и ведомствам следует действовать профессионально и системно.

Ранее президент РФ на фоне паводков назвал погоду в Дагестане аномальной. По его словам, только за 30 марта выпало сразу три месячные нормы осадков. Глава государства поручил постоянно держать на контроле ситуацию с наводнением в регионе.

До этого глава МЧС Александр Куренков на совещании с Путиным заявил, что в результате обильных ливней в Дагестане погибли шесть человек. По его словам, помощь спасателей получили более 200 местных жителей.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

