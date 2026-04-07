07 апреля 2026 в 17:00

Путин назвал аномальной погоду в Дагестане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал аномальной погоду в Дагестане на совещании по ситуации в республике на фоне паводков. По его словам, только за 30 марта выпали сразу три месячные нормы осадков, передает пресс-служба Кремля.

Подчеркну: федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, — отметил российский лидер.

Глава государства поручил постоянно держать на контроле ситуацию с наводнением в регионе. Он также подчеркнул, что средств для ликвидации последствий паводков в Дагестане привлечено достаточно.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России заявил, что в результате обильных ливней в Дагестане погибли шесть человек. По его словам, помощь спасателей получили более 200 местных жителей.

До этого глава республики Сергей Меликов заявил, что от паводков пострадало свыше 6,2 тыс. человек. Примерно столько же жилых строений и придомовых участков оказались повреждены.

Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

