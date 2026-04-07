Президент РФ Владимир Путин назвал аномальной погоду в Дагестане на совещании по ситуации в республике на фоне паводков. По его словам, только за 30 марта выпали сразу три месячные нормы осадков, передает пресс-служба Кремля.

Подчеркну: федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, — отметил российский лидер.

Глава государства поручил постоянно держать на контроле ситуацию с наводнением в регионе. Он также подчеркнул, что средств для ликвидации последствий паводков в Дагестане привлечено достаточно.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России заявил, что в результате обильных ливней в Дагестане погибли шесть человек. По его словам, помощь спасателей получили более 200 местных жителей.

До этого глава республики Сергей Меликов заявил, что от паводков пострадало свыше 6,2 тыс. человек. Примерно столько же жилых строений и придомовых участков оказались повреждены.