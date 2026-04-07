07 апреля 2026 в 17:01

Число жертв аномальных наводнений в Дагестане выросло

Куренков: шесть человек погибли в результате паводка в Дагестане

Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Мощные ливни в Дагестане привели к гибели шести человек, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, помощь спасателей получили более 200 местных жителей.

Подразделениями МЧС РФ спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли, — отметил Куренков.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за паводков в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По словам руководителя республики, примерно столько же жилых строений и придомовых территорий получили повреждения. Меликов также добавил, что развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 700 граждан.

До этого глава Дагестана сообщил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек. Меликов пообещал выяснить, кто и когда выделил участки и выдал разрешения на строительство многоэтажек вместо индивидуальных домов, а также кто подписывал акты об их вводе в эксплуатацию.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

