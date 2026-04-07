07 апреля 2026 в 17:12

Нутрициолог предупредила, чем грозит переедание сладостей

Нутрициолог Белоусова: переедание сладостей грозит головными болями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переедание сладостей может вызывать у некоторых людей головные боли, предупредила член ассоциации нутрициологов России Анна Белоусова. В разговоре с «Ямал-Медиа» специалист подчеркнула, что также сладкое может вызывать дискомфорт в области живота, диарею и сухость во рту.

Может быть дискомфорт в области живота, диарея и даже как бы острые симптомы сахарного диабета. Диабет еще не случается, но может быть и сухость во рту, и повышенное мочеиспускание. У некоторых людей бывают от переедания сладкого головные боли, — пояснила нутрициолог.

Специалист обратила внимание, что подсластители тоже могут быть вредны для организма. Так, аспартам и цикламат могут привести к проблемам с печенью и почками, предупредила Белоусова. Тем временем подсластители на основе мальтитола, сорбит и ксилит, оказывают наиболее неприятный эффект на ЖКТ.

Ранее врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова заявила, что родители должны предупреждать детей о негативных последствиях потребления газировки и фастфуда. По ее словам, ребенку необходимо прививать здоровые пищевые привычки, включая в рацион полезные продукты.

Здоровье
заболевания
сладости
продукты
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

