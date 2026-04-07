Нутрициолог предупредила, чем грозит переедание сладостей

Переедание сладостей может вызывать у некоторых людей головные боли, предупредила член ассоциации нутрициологов России Анна Белоусова. В разговоре с «Ямал-Медиа» специалист подчеркнула, что также сладкое может вызывать дискомфорт в области живота, диарею и сухость во рту.

Может быть дискомфорт в области живота, диарея и даже как бы острые симптомы сахарного диабета. Диабет еще не случается, но может быть и сухость во рту, и повышенное мочеиспускание. У некоторых людей бывают от переедания сладкого головные боли, — пояснила нутрициолог.

Специалист обратила внимание, что подсластители тоже могут быть вредны для организма. Так, аспартам и цикламат могут привести к проблемам с печенью и почками, предупредила Белоусова. Тем временем подсластители на основе мальтитола, сорбит и ксилит, оказывают наиболее неприятный эффект на ЖКТ.

Ранее врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова заявила, что родители должны предупреждать детей о негативных последствиях потребления газировки и фастфуда. По ее словам, ребенку необходимо прививать здоровые пищевые привычки, включая в рацион полезные продукты.