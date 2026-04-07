07 апреля 2026 в 18:22

Назначен новый замглавы Федеральной таможенной службы России

Замруководителя ФТС России назначили Агепсима Ашкалова

Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, заявили в пресс-службе ведомства. С апреля 2025 года он занимал должность начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.

Распоряжением Правительства РФ от 7 апреля <...> Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя ФТС России, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более сотни живых экзотических птиц в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Транспортное средство остановили для проверки в Оренбургской области у поселка Акбулак.

До этого пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники ведомства пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры. Им грозит до шести лет лишения свободы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках
В России решили наказать один коньячный завод за нарушения
Стали известны последние слова Дедова в суде
Политолог объяснил, почему конфликт с Ираном экономически выгоден США
Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков
Названа сумма, которую выделили для пострадавших при паводках в Дагестане
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит
«Действия против войны»: в стране ЕС вывели из строя оружейные заводы
Треть миллиона для Тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд
Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса
Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров
«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине
Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском
Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы
В Сети появилось редкое фото Жириновского
Раскрыто, почему престарелые американцы массово бросают работу
Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП
В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах
Конфликт из-за девушки перерос в зверское избиение толпой
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

