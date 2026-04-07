Назначен новый замглавы Федеральной таможенной службы России

Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, заявили в пресс-службе ведомства. С апреля 2025 года он занимал должность начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.

Распоряжением Правительства РФ от 7 апреля <...> Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя ФТС России, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более сотни живых экзотических птиц в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Транспортное средство остановили для проверки в Оренбургской области у поселка Акбулак.

До этого пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники ведомства пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры. Им грозит до шести лет лишения свободы.