Гинеколог опровергла миф о питании беременных

Гинеколог Минц: беременным не нужно есть в два раза больше

Беременным не требуется увеличивать калорийность рациона в два раза, рассказала «Москве 24» кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог Алена Минц. Она отметила, что женщине в этот период нужны силы, однако она не «ест за двоих».

Питание беременной должно быть сбалансированным: содержать необходимые белки, жиры и углеводы. Суточная калорийность в период ожидания ребенка может стать на 200–300 калорий больше, но никак не в два раза, — рассказала Минц.

Гинеколог подчеркнула, что еще одним мифом можно назвать полный запрет на употребление кофе и авокадо. По ее словам, беременным можно включить в рацион половину авокадо в день и примерно до 300 миллилитров кофе.

Ранее специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина рассказала, что тревога и стресс могут стать причиной бесплодия у женщин. По ее словам, сомнения в партнере и боязнь остаться одной также способны влиять на гормональный фон.

