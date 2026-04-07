Силовики пришли за «спасительницей» мошенников из Татарстана В Набережных Челнах задержали замначальника УМВД за помощь обвиняемому

Заместителя начальника следственной части Следственного управления УВД Набережных Челнов Елену Ганиеву задержали, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Согласно его сведениям, женщину подозревают в том, что она помогла одному из фигурантов уголовного дела избежать реального тюремного срока.

Год назад 33 человека были задержаны за незаконное обналичивание денежных средств. Как полагает следствие, Ганиева внесла в официальный протокол ложные сведения, которые в итоге позволили снять обвинения с одного из мошенников. В итоге дело в отношении этого мужчины прекратили.

Под статью также попал начальник Комсомольского отдела по расследованию Динар Зарипов. По предварительным данным, он выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере — речь может идти о сумме, достигающей миллиона рублей.

Ранее в городе Октябрьском Республики Башкортостан были задержаны четверо сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в вымогательстве. В отношении них организована служебная проверка. По предварительной информации, полицейские задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.