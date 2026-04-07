«Ходит по тонкому льду»: в Пакистане подали Ирану сигнал

Пакистанские спецслужбы заявили, что Иран ходит по тонкому льду

Удар Ирана по промышленным объектам Саудовской Аравии, связанным с американскими компаниями, угрожает сорвать мирные переговоры, пишет Reuters со ссылкой на источники в пакистанских службах безопасности. Они считают, что Тегеран «ходит по тонкому льду».

В случае ответа Эр-Рияда контакты будут прекращены, добавил высокопоставленный сотрудник спецслужбы. По словам источника, ответные удары могут вовлечь Пакистан в конфликт в связи с оборонным соглашением между двумя странами.

Мы поддерживаем связь с иранцами. В последнее время они проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров, — добавил собеседник в пакистанских службах безопасности.

Ранее сообщалось, что армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

