FIFA и Adidas обвинили в рабском труде детей Sun: FIFA и Adidas используют детский и рабский труд в Пакистане

Международную федерацию футбола (FIFA) и компанию Adidas обвинили в использовании рабского и детского труда на подпольных производствах в Пакистане, сообщает The Sun со ссылкой на правозащитников. По их данным, в городе Сиалкот (провинция Пенджаб) дети и их родители практически за бесплатно шьют мячи Adidas Trionda для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Немецкий бренд работает в Пакистане не напрямую, а через аутсорсинговую компанию Forward Group. Большинство рабочих формально трудятся на Adidas, однако фактически они вынуждены приходить в подземные цеха внешних подрядчиков, где царят антисанитария, духота и темнота.

Из-за топливного кризиса, возникшего в стране в связи с иранским конфликтом, местные жители соглашаются на такую работу ради минимального заработка. Их месячная плата составляет около 40 тыс. пакистанских рупий (примерно 10 тыс. рублей), тогда как один мяч Adidas Trionda продается за 50 тыс. рупий (около 13 тыс. рублей).

Профсоюзный деятель Асиф Хан заявил, что после обнаружения подпольных производств у Nike и других брендов компании стали осторожнее, но полностью от детского и рабского труда не отказались. Теперь аналогичные нарушения выявлены у Adidas и их субподрядчиков.

Представитель немецкой компании, в свою очередь, заявил, что они внимательно следили за работой и проводили инспекции огромного производства, где заняты около 20 тыс. человек, и никаких детей там не видели. Вопрос о мизерных зарплатах в Adidas комментировать не стали.

Европейские активисты готовят иск к Adidas и FIFA. Правозащитники заявили, что их основная цель — исправление ситуации на рынке труда в Пакистане.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.