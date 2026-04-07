«Человек с низким IQ»: Трамп обозвал Карлсона за критику иранской операции

Такер Карлсон — человек с низким IQ, заявил газете The New York Post президент США Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на критику журналистом совместной операции США и Израиля против Ирана.

Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит, — сказал Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что Карлсон часто звонит ему, но он не отвечает ему. Трамп добавил, что ему нравится иметь дело только с умными людьми.

Ранее президент США анонсировал уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По его словам, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

До этого Карлсон сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы готовит для Минюста США отчет с требованием признать его иноагентом. Журналист также допустил, что причиной возможного давления могли стать его критические высказывания об Израиле.