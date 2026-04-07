Трамп в панике: блокада Ормуза может принести России миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп грозит Ирану ударами по электростанциям и мостам, требует открыть Ормузский пролив и призывает на помощь партнеров по НАТО. Причина паники республиканца — глобальный топливный кризис, который набирает обороты. По оценкам международных аналитиков, в Азии он идет полным ходом, в Африке начался с первых дней апреля, Европа и Австралия ощутят сильный удар с середины месяца, а США — с мая. Как мир погружается в хаос, к каким последствиями это может привести — в материале NEWS.ru.

Как Трамп угрожает Ирану

Дональд Трамп в течение нескольких дней публикует в соцсети Truth Social жесткие посты с использованием нецензурной лексики. По требованию республиканца Иран должен открыть Ормузский пролив для всех танкеров. В противном случае глава Штатов угрожает стереть страну с лица земли.

«Вторник станет днем электростанций и мостов в Иране. Откройте этот чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду!» — написал он, поставив Тегерану очередной дедлайн — вечер 7 апреля.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, речь идет об уничтожении всей иранской инфраструктуры, включая электростанции, мосты, мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

«При этом партнеры Трампа по НАТО отказались ему помочь, так что вся ответственность за разворачивающийся кризис ложится лично на него и его союзника — израильского премьера Биньямина Нетаньяху», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как Иран ответил на угрозы Трампа

Тегеран в ответ на выпады Трампа заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до полного прекращения ударов по территории страны. Никаких переговоров с Вашингтоном под давлением и угрозами не будет. Если США нападут на топливно-энергетический комплекс Исламской Республики, то она нанесет ответные удары по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры на Ближнем Востоке.

По мнению Воробьева, иранцы прекрасно понимают стратегическую ценность своего контроля над Ормузским проливом и успешно его используют как главное оружие сдерживания.

«Однако блокада Ормузского пролива — это не просто ответ Ирана, а мощный удар по глобальной энергетической стабильности. Цены на нефть уже перевалили за критические отметки, и это далеко не предел», — заметил эксперт.

Если Ормузский пролив останется заблокированным еще 10–14 дней, в мире наступит не просто кризис, а настоящий энергетический апокалипсис с тяжелыми цепными реакциями на всех континентах, подчеркнул Воробьев.

Что грозит миру в случае затягивания войны США и Израиля против Ирана

По информации Bloomberg, Азия, получающая более 80% нефти через Ормузский пролив, оказалась в самом уязвимом положении из-за разгоревшегося топливного кризиса.

«В Индии, Китае, Индонезии и Пакистане вынуждены сокращать производство на 30–50%. Вводится жесткое нормирование топлива, под угрозой остановки находятся целые отрасли — текстильная и химическая. Цены на продукты растут, что провоцирует протесты и может привести к миграции в крупные города», — сказал Воробьев.

В Африке перебои с поставками топлива начались с первых дней апреля. По данным OilCapital, в ряде стран региона обострился дефицит топлива, вызванный потерей импорта на уровне около 0,6 млн баррелей в сутки. Это привело к нехватке бензина на АЗС, забастовкам и критическим задержкам в работе транспорта, а также сельскохозяйственной техники, угрожающим сезонным полевым работам.

Согласно прогнозам ООН и гуманитарных организаций, к середине 2026 года в Западной и Центральной Африке ожидается критическое обострение продовольственного кризиса. Число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, превысит 50 млн человек, более 13 млн детей в регионе окажутся под угрозой голода.

Кроме того, будет нанесен удар по Европе и Австралии, которые с середины апреля столкнутся с очередями на заправках, массовой отменой авиарейсов и остановкой химической промышленности. При этом кризис накрывает и США. Несмотря на наличие собственной нефтедобычи и нефтепереработки, в Штатах резко взлетели цены на топливо. Например, в Калифорнии стоимость галлона достигла почти $6.

Какие цели Трамп преследует в Иране

Американист Геворг Мирзаян полагает, что последние заявления Трампа в адрес Ирана призваны усилить психологическое давление на республику. Это свидетельствует о начале подготовки США к наземной операции в регионе.

«Трамп демонстрирует готовность пойти ва-банк. Если США полномасштабно вторгнутся в Иран, они уничтожат значительную часть иранской инфраструктуры. После этого последует разрушение Ирана», — заметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Возможное крушение Исламской Республики приведет к полномасштабному и многофакторному кризису, но прежде всего — к внутреннему кризису в самом Иране. Именно на это и рассчитывает Трамп, подчеркнул Мирзаян.

При этом Воробьев высказал мнение, что попытки США силой разблокировать Ормузский пролив только усугубят хаос.

«Иран готов использовать все доступные средства, включая прокси-силы, чтобы парализовать торговлю в регионе. Это приведет к настоящему энергетическому апокалипсису на Западе. Стратегический просчет Вашингтона очевиден: Трамп рассчитывает на быстрый успех, но на деле ускоряет переход к многополярному миру, в котором Россия и ее партнеры получают дополнительные преимущества на энергетическом рынке», — отметил эксперт.

По мнению политолога, сейчас РФ является островком стабильности. Благодаря собственным запасам нефти и газа, развитию Северного морского пути, трубопроводам в Азию и диверсифицированным поставкам Москва не только избежит серьезных потерь в результате кризиса, но и значительно укрепит свои позиции.

«Пока Запад тонет в собственной агрессии и пытается уничтожить конкурентов, Россия получает серьезные геополитические и экономические дивиденды. Мы давно готовились к таким сценариям и теперь можем предложить партнерам надежные и предсказуемые поставки», — заключил Воробьев.

