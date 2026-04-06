«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану

Иран может быть уничтожен за одну ночь, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами. По его словам, эта ночь, возможно, наступит уже завтра. Трансляцию события вел YouTube-канал Белого дома.

Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра, — сказал Трамп.

Ранее он заявил, что срок ультиматума США для Ирана истекает вечером 7 апреля. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ.

Прежде Трамп угрожал нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, если Тегеран не снимет блокаду в Ормузском проливе к 6 апреля. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

До этого министр иностранных дел Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что угрозы США ударить по энергетике Ирана можно расценивать как «признание военных преступлений». Москва при этом выразила надежду на успешность действий других стран по деэскалации конфликта.