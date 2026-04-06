Трамп назвал окончательный срок ультиматума для Ирана

06 апреля 2026 в 18:47

Трамп назвал вечер 7 апреля окончательным сроком ультиматума для Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Срок ультиматума США для Ирана истекает вечером 7 апреля, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ, передает Fox News.

Да <...>. Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг, — сказал он.

Прежде Трамп угрожал нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, если Тегеран не снимет блокаду в Ормузском проливе к 6 апреля. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

Также американский президент использовал нецензурную лексику в адрес Ирана, потребовав немедленно прекратить блокаду пролива. Он пригрозил, что во вторник в стране будут «День электростанций» и «День мостов», и пообещал, что противник ничего подобного еще не видел.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что военная операция США перешла в фазу неприкрытой истерики. По его словам, перспективы мира в настоящее время не просматриваются.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
