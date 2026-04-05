05 апреля 2026 в 19:14

Пушков: операция США против Ирана перешла в фазу неприкрытой истерики

Алексей Пушков
Военная операция США против Ирана перешла в фазу неприкрытой истерики, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, перспективы мира в настоящее время не просматриваются.

Война со стороны США перешла в фазу неприкрытой истерики. Перспективы мира не просматриваются. Совсем, — написал сенатор.

Ранее американский президент Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана, потребовав немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. Он пригрозил, что во вторник в стране будут «День электростанций» и «День мостов», и пообещал, что противник ничего подобного еще не видел.

До этого СМИ пришли к выводу, что конфликт вокруг Ирана перерастает в точку невозврата для всей планеты. По мнению аналитиков, исход противостояния определит, кто будет диктовать правила игры в ближайшие десятилетия, а у самого Трампа осталось три сценария, согласному одному из которых мировой авторитет Соединенных Штатов окончательно падет.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

