Пушков: операция США против Ирана перешла в фазу неприкрытой истерики

Военная операция США против Ирана перешла в фазу неприкрытой истерики, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, перспективы мира в настоящее время не просматриваются.

Ранее американский президент Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана, потребовав немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. Он пригрозил, что во вторник в стране будут «День электростанций» и «День мостов», и пообещал, что противник ничего подобного еще не видел.

До этого СМИ пришли к выводу, что конфликт вокруг Ирана перерастает в точку невозврата для всей планеты. По мнению аналитиков, исход противостояния определит, кто будет диктовать правила игры в ближайшие десятилетия, а у самого Трампа осталось три сценария, согласному одному из которых мировой авторитет Соединенных Штатов окончательно падет.