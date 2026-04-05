05 апреля 2026 в 13:21

Озвучены три сценария для Трампа, один из которых обрушит авторитет США

NZZ: у Трампа осталось три варианта действий в Иране

Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт вокруг Ирана перерастает в точку невозврата для всей планеты, пишет швейцарская газета NZZ. Исход противостояния определит, кто будет диктовать правила игры в ближайшие десятилетия, а у президента США Дональда Трампа осталось три сценария.

Первый путь — «триумф гегемона»: США и Израиль наносят мощные удары, Тегеран идет на уступки, Америка подтверждает статус «царя горы». Второй — «пиррова победа»: Трамп объявляет о победе и выводит войска, оставляя после себя хаос, а авторитет США окончательно падает. Третий — «мировой пожар»: если стороны не найдут компромисс, в дело могут вмешаться Россия и Китай, и локальная операция перерастет в столкновение великих держав.

Цена любой ошибки Трампа сейчас — не просто проигранные выборы, а глобальная катастрофа, констатирует издание.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что союзники США могут сдержать Трампа от масштабной военной операции против Ирана. Он отметил, что у Штатов есть возможности для нанесения серьезного удара по энергетической и военной инфраструктуре Исламской Республики, однако решающим фактором станет позиция союзных государств.

