Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название

Суда, проходящие через Ормузский пролив, должны будут применять установленные географические названия, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. В частности, по его словам, теперь корректным станет наименование «Персидский залив».

Использование иных наименований будет служить основанием для отказа в проходе. В рамках правового режима пролива должны быть утверждены специальные флаги, обозначения и морские знаки, основанные на корректных названиях региона, обязательные для всех, — сказал Джалали.

Тем временем количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке. Рост трафика связывают с заключением рядом стран соглашений с Ираном о безопасном проходе судов. За выходные через пролив прошло 21 судно, что стало максимальным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в акваторию Аравийского моря. До начала конфликта среднесуточный трафик в проливе составлял около 135 судов.

Ранее выяснилось, что суда дружественных Ирану стран должны будут наравне с остальными оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News. Журналисты уточнили, что исключений ни для кого не предусмотрено.