Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 19:29

Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название

Ормузский пролив
Подписывайтесь на нас в MAX

Суда, проходящие через Ормузский пролив, должны будут применять установленные географические названия, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. В частности, по его словам, теперь корректным станет наименование «Персидский залив».

Использование иных наименований будет служить основанием для отказа в проходе. В рамках правового режима пролива должны быть утверждены специальные флаги, обозначения и морские знаки, основанные на корректных названиях региона, обязательные для всех, — сказал Джалали.

Тем временем количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке. Рост трафика связывают с заключением рядом стран соглашений с Ираном о безопасном проходе судов. За выходные через пролив прошло 21 судно, что стало максимальным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в акваторию Аравийского моря. До начала конфликта среднесуточный трафик в проливе составлял около 135 судов.

Ранее выяснилось, что суда дружественных Ирану стран должны будут наравне с остальными оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News. Журналисты уточнили, что исключений ни для кого не предусмотрено.

Мир
Ормузский пролив
Персидский залив
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему донорские органы украинцев больше не нужны США
ВСУ ударили по мирным жителям у церкви в Вербное воскресенье
Зеленский бросил вызов Путину и Эрдогану: пытался взорвать «Турецкий поток»
МИД РФ призвал страны не допустить всепоглощающей войны на Ближнем Востоке
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.