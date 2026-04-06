06 апреля 2026 в 16:43

Иран обязал дружественные страны платить пошлину за проход через Ормуз

Суда дружественных Ирану стран должны будут наравне с остальными оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News. Журналисты уточнили, что исключений ни для кого не предусмотрено.

Как уточнил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, новый режим для транзита через Ормуз будет включать правила прохода военных и коммерческих судов. Тегеран планирует выработать совместный с Маскатом протокол на этот счет.

Ранее сообщалось, что Тегеран разработал новую систему управления судоходством в Ормузском проливе. Все государства будут якобы разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы будет полностью запрещено пользоваться проливом. Суда «нейтральных» государств будут облагаться высокими сборами, а «дружественные» якобы получили право свободного прохода.

Полный список категорий не публиковался, однако большинство арабских стран Персидского залива отнесены к «нейтральным» или «враждебным». Кроме того, иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы победители Чемпионата «АртМастерс Регионы»
Дети получили ранения при ночной атаке ВСУ на российский город
Летний рацион на основе злаков: как составить меню без чувства тяжести
Дроны ВСУ ударили по спасателям в российском регионе
В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК
Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол
Раскрыты новые детали последствий атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море
Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве
Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма
Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля
Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова
Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана
«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом
Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области
Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции
Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи
Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят скандалу вокруг особняка Распутиной
Зеленского сравнили с бешеной собакой после нападок на Орбана
Раскрыта причина катастрофического паводка в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

