Иран обязал дружественные страны платить пошлину за проход через Ормуз

Суда дружественных Ирану стран должны будут наравне с остальными оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News. Журналисты уточнили, что исключений ни для кого не предусмотрено.

Как уточнил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, новый режим для транзита через Ормуз будет включать правила прохода военных и коммерческих судов. Тегеран планирует выработать совместный с Маскатом протокол на этот счет.

Ранее сообщалось, что Тегеран разработал новую систему управления судоходством в Ормузском проливе. Все государства будут якобы разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы будет полностью запрещено пользоваться проливом. Суда «нейтральных» государств будут облагаться высокими сборами, а «дружественные» якобы получили право свободного прохода.

Полный список категорий не публиковался, однако большинство арабских стран Персидского залива отнесены к «нейтральным» или «враждебным». Кроме того, иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов.