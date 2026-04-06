06 апреля 2026 в 14:48

Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны

Bloomberg: трафик танкеров через Ормузский пролив вырос до максимума с весны

Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост трафика связывают с заключением рядом стран соглашений с Ираном о безопасном проходе судов.

Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение, — говорится в материале.

По данным агентства, за выходные через пролив прошло 21 судно, что стало максимальным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в акваторию Аравийского моря. До начала конфликта среднесуточный трафик в проливе составлял около 135 судов.

Ранее Тегеран разработал новую систему управления судоходством в Ормузском проливе. Все государства теперь разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Судам из стран первой группы полностью запрещено пользоваться проливом, со вторых взимают плату, третьим разрешено свободно заходить в пролив.

Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

