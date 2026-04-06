Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны Bloomberg: трафик танкеров через Ормузский пролив вырос до максимума с весны

Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост трафика связывают с заключением рядом стран соглашений с Ираном о безопасном проходе судов.

Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение, — говорится в материале.

По данным агентства, за выходные через пролив прошло 21 судно, что стало максимальным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в акваторию Аравийского моря. До начала конфликта среднесуточный трафик в проливе составлял около 135 судов.

Ранее Тегеран разработал новую систему управления судоходством в Ормузском проливе. Все государства теперь разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Судам из стран первой группы полностью запрещено пользоваться проливом, со вторых взимают плату, третьим разрешено свободно заходить в пролив.