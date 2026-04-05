Россия может извлечь неожиданную выгоду из войны США с Ираном SCMP: кризис на Ближнем Востоке укрепит позиции России в Восточной Азии

Конфликт на Ближнем Востоке приведет к укреплению позиций России в Восточной Азии, считают обозреватели издания South China Morning Post. Согласно публикации, региональным производителям энергии нечем заменить газ из Персидского залива в условиях кризиса, поэтому они заинтересовались российской нефтью и ядерной энергией.

Самыми важными окажутся те, кто может обеспечить других ресурсами, удержать на плаву и не слишком связывать по рукам и ногам. Эта война может перекроить регион, даже не дойдя до его берегов, — пишут авторы.

Эксперты отмечают, что прямое противостояние США и Ирана не только провоцирует рост цен, но и в корне меняет геополитические стратегии малых и средних держав. Издание ожидает, что азиатские государства будут все чаще отказываться от идеологического выбора в пользу прагматичных решений и надежности энергосистем. В условиях турбулентности ключевое значение приобретут те игроки, которые способны обеспечить партнеров необходимым сырьем без жестких политических ограничений.

Ранее стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.