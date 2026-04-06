Зеленский бросил вызов Путину и Эрдогану: пытался взорвать «Турецкий поток»

В Сербии злоумышленники попытались взорвать ветку газопровода «Турецкий поток», идущую в Венгрию и Словакию, заявил лидер страны Александр Вучич. В организации диверсии подозревают мигранта-иностранца, предположительно с Украины. В Будапеште заявили, что венгерская армия берет трубопровод под свою охрану. Кроме того Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить безопасность газовой ветки. Зачем Киеву взрывать «Турецкий поток», как могут быть в этом замешаны чиновники Евросоюза, есть ли угроза нового теракта — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке взрыва трубопровода в Сербии

5 апреля около газопровода «Балканский поток» — ответвления «Турецкого потока», по которому идут поставки российского газа из Сербии в Венгрию — были найдены два рюкзака с четырьмя килограммами пластичной взрывчатки. Сербская прокуратура завела уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ», а также «Попытка диверсии».

Директор сербского Агентства военной безопасности (ВБА, военная контрразведка) Джуро Йованич сообщил, что теракт на газопроводе «Турецкий поток» планировал совершить иностранец, предположительно украинец.

«У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сказал Йованич.

По его словам, взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе, произвели в США. При этом Йованич подчеркнул, что место производства не указывает на заказчика операции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказал мнение, что за попыткой теракта стоит Украина.

Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, они готовы и способны на такое», — сказал Орбан.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку под трубопровод, безжалостно расправятся. По его словам, следы преступников уже найдены.

В то же время Анкара, Будапешт, Белград и Москва договорились об усилении мер по защите «Турецкого потока» от возможного нападения Украины, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении. По его словам, каждая сторона внесет свой вклад в обеспечение безопасности объекта.

Почему в попытке диверсии на «Турецком потоке» подозревают Украину

Украинские спецслужбы имеют возможности устроить взрыв на «Турецком потоке», сказал в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко.

«Они планировали данный террористический акт, чтобы максимально подорвать позиции Орбана и его партии накануне парламентских выборов. Учитывая разветвленную сеть как Службы безопасности, так и Главного управления разведки Минобороны Украины в Европе, в частности на Балканах и в восточной части континента, очевидно, что агентура украинских спецслужб планировала этот теракт. Он был предотвращен благодаря эффективной работе прежде всего сербской военной контрразведки и четкому контролю Белграда за состоянием важнейших инфраструктурных объектов в рамках предотвращения возможных террористических проявлений», — сказал Коротченко.

К попытке диверсии на трубопроводе могла быть причастна не только Украина, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Действия Киева укладываются в логику противоборства евробюрократии во главе с Урсулой фон дер Ляйен с одной стороны и президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также словацкого руководства — с другой. Ухудшение энергетического состояния, как они считают, может помочь вернуться к власти таким фигурам, как пробрюссельский оппозиционер Петер Мадьяр в Венгрии. Для этого и была предназначена Украина с ее навыками терроризма», — сказал Матвийчук.

Зачем Киев хочет лишить Будапешт газа

По данным европейских аналитиков, в конце марта Венгрия решила постепенно прекратить поставки газа на Украину и ограничить финансовую поддержку Киева. По словам немецкого эксперта Ральфа Нимайера, Орбану стоит полностью остановить подачу электроэнергии украинской стороне и направлять топливо Германии.

«Сейчас ФРГ остро нуждается в дополнительных объемах газа для стабилизации внутреннего рынка. Венгрия при этом продолжит придерживаться своей позиции по блокировке финансовой помощи Украине, пока не будут выполнены условия транзита нефти по нефтепроводу „Дружба“», — отметил он.

По словам Коротченко, операция по подрыву функционирования газопровода осуществляется по «классике жанра». Власти Украины не только финансируют оппозицию в Венгрии, ежемесячно передавая значительные суммы в иностранной валюте, но и планируют совершать теракты, чтобы максимально затруднить возможную политическую победу Орбана.

«Давайте вспомним историю про прослушку украинскими спецслужбами министра иностранных дел Венгрии Сийярто. Все это укладывается в общий контур задач, которые решают Киев и Евросоюз, который также несет как минимум политическую ответственность за подготовку Киева к терактам против Венгрии. Это делается для того, чтобы сместить Орбана и тем самым разблокировать 90-миллиардный проект финансирования Украины», — пояснил Коротченко.

Магистральный газопровод Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Венгрия отреагирует на попытки Киева лишить ее газа

Орбан на пресс-конференции у компрессорной станции на границе с Сербией заявил, что газоснабжение Венгрии сейчас не находится под угрозой. Но если «Турецкий поток» выйдет из строя, это разрушит венгерскую экономику. Он подчеркнул, что необходимо проводить тщательные проверки и обеспечивать постоянную охрану газовой инфраструктуры.

«Если этот газопровод будет заблокирован, то энергоснабжение Венгрии окажется невозможным. Если его перекроют, то венгерская экономика остановится и сотни тысяч венгерских семей останутся без газоснабжения», — сказал Орбан.

В свою очередь Сийярто заявил, что армия возьмет под охрану участок газопровода «Турецкий поток» на территории Венгрии. По его словам, военные будут обеспечивать безопасность газопровода по всей протяженности от границ Сербии до Словакии.

По мнению директора Центра ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, если будет доказано, что за попыткой подрыва «Турецкого потока» стоит Украина, то Венгрия и Словакия могут ввести против Киева энергетические санкции.

«Сейчас Владимир Зеленский получает от них реверсом газ и электричество, но может этого лишиться. В Венгрии и Словакии заявили, что могут прекратить поставки. Если Киев уличат в диверсии, то их полная остановка вполне возможна», — сказал эксперт в беседе NEWS.ru.

