06 апреля 2026 в 11:18

Орбан озвучил страшные последствия выхода из строя «Турецкого потока»

Орбан: выход из строя «Турецкого потока» разрушит экономику Венгрии

Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Газоснабжение Венгрии сейчас не под угрозой, но если трубопровод «Турецкий поток» выйдет из строя, это разрушит экономику страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции у станции на границе с Сербией. Он подчеркнул, что необходимо проводить тщательные проверки и обеспечивать постоянную охрану газовой инфраструктуры, передает телеканал M1.

Если этот газопровод будет заблокирован, энергоснабжение Венгрии станет невозможным. Если его перекроют, венгерская экономика остановится, и сотни тысяч венгерских семей останутся без газоснабжения, — сказал Орбан.

Ранее сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.

Позже директор сербского Агентства военной безопасности (ВБА, военная контрразведка) Джуро Йованич заявил, что диверсию планировал совершить один из членов группы мигрантов призывного возраста.

