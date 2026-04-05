В диверсии на «Турецком потоке» нашли иностранный след

Диверсию со взрывчаткой на газопроводе «Турецкий поток» планировал совершить иностранец, сообщил директор сербского Агентства военной безопасности (ВБА, военная контрразведка) Джуро Йованич. По его словам, которые передает издание Telegraph, речь идет об инциденте на участке между Сербией и Венгрией.

У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре, — сообщил Йованич.

Ранее сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.

После инцидента глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что Анкара, Будапешт, Белград и Москва договорились об усилении мер по защите трубопровода «Турецкий поток» от возможного нападения Украины. Как отметил венгерский политик, каждая сторона внесет свой вклад в обеспечение безопасности газовой инфраструктуры.