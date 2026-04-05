Четыре страны договорились противостоять атакам ВСУ Венгрия заключила договор с Россией по защите «Турецкого потока» от атак ВСУ

Анкара, Будапешт, Белград и Москва договорились об усилении мер по защите трубопровода «Турецкий поток» от возможного нападения Украины, сообщил глава МИД Венгрии Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсетях политика. По его словам, каждая сторона внесет свой вклад в обеспечение безопасности объекта.

Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода «Турецкий поток» по всей Европе, — написал Сийярто.

Ранее сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.

Комментируя произошедший инцидент, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Будапешт пытаются лишить суверенитета разными способами, но он дает отпор. Поэтому сейчас, по ее словам, враги перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков».