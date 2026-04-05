05 апреля 2026 в 18:16

Четыре страны договорились противостоять атакам ВСУ

Венгрия заключила договор с Россией по защите «Турецкого потока» от атак ВСУ

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Анкара, Будапешт, Белград и Москва договорились об усилении мер по защите трубопровода «Турецкий поток» от возможного нападения Украины, сообщил глава МИД Венгрии Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсетях политика. По его словам, каждая сторона внесет свой вклад в обеспечение безопасности объекта.

Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода «Турецкий поток» по всей Европе, — написал Сийярто.

Ранее сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.

Комментируя произошедший инцидент, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Будапешт пытаются лишить суверенитета разными способами, но он дает отпор. Поэтому сейчас, по ее словам, враги перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

