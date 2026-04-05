05 апреля 2026 в 13:49

Захарова объяснила инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии

Захарова: Венгрия дала отпор попыткам лишить ее суверенитета

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Будапешт пытаются лишить суверенитета, но он дает отпор, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом между Сербией и Венгрией. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, делают это разными способами.

Делают это разными способами: политически — пытаясь вмешаться во внутренние дела и выборы; экономически — заставляя принимать решения, которые наносят ущерб благосостоянию венгров; через энергетику — пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы, — отметила она.

По ее словам, Будапешт давал отпор всем этим попыткам, и тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников уже найдены.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что по этому поводу будет созван Совет обороны страны. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня.

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

