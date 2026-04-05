Захарова объяснила инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии

Будапешт пытаются лишить суверенитета, но он дает отпор, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом между Сербией и Венгрией. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, делают это разными способами.

Делают это разными способами: политически — пытаясь вмешаться во внутренние дела и выборы; экономически — заставляя принимать решения, которые наносят ущерб благосостоянию венгров; через энергетику — пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы, — отметила она.

По ее словам, Будапешт давал отпор всем этим попыткам, и тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников уже найдены.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что по этому поводу будет созван Совет обороны страны. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня.