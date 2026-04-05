05 апреля 2026 в 12:56

Орбан созовет Совет обороны из-за взрывчатки около газопровода

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
После обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ, будет созван Совет обороны страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня.

Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование, — отметил Орбан.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что район границы между двумя странами, где поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры, сейчас осматривают. Он уточнил, что на месте обнаружили две большие упаковки взрывчатки с детонаторами.

До этого Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики также указал, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

