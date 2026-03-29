29 марта 2026 в 06:20

Венгрия перекрыла газ Украине и может поддержать Германию энергией

Нимайер: Венгрии следует направлять газ в Германию вместо Украины

Венгрия приняла решение постепенно прекратить поставки газа на Украину и ограничить финансовую поддержку Киева, сообщил РИА Новости эксперт Ральф Нимайер. По его словам, премьеру Венгрии Виктору Орбану стоит полностью прекратить подачу энергии украинской стороне и направлять топливо Германии.

По словам Нимайера, сейчас ФРГ остро нуждается в дополнительных объемах газа для стабилизации внутреннего рынка. Венгрия при этом продолжит придерживаться своей позиции по блокировке финансовой помощи Украине, пока не будут выполнены условия транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». По его словам, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.

