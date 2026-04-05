05 апреля 2026 в 17:41

«Черные рюкзаки»: в Сербии раскрыли детали о взрывчатке у газопровода

Около газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа найдено два рюкзака с четырьмя килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки, заявила прокурор Младенка Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице. По ее словам, не исключено, что было изготовлено и целое взрывное устройство.

Во время осмотра между населенными пунктами Горни-Брег и Войвода Зимонич рядом с трассой найдены два черных рюкзака с четырьмя килограммами вещества, — сказала прокурор.

Высшая прокуратура в Суботице, уточнила она, уже завела уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ» и «Попытка диверсии».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что после обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии будет созван Совет обороны страны. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня, идет расследование инцидента.

Президент Сербии Александр Вучич также добавил, что район границы между двумя странами, где поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры, сейчас осматривают. Он уточнил, что на месте обнаружили две большие упаковки взрывчатки с детонаторами.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

