Белый дом снова пообещал отправить Иран в «каменный век»

Власти Ирана должны заключить сделку до 03:00 мск 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, которые приводит издание Politico, в противном случае Вашингтон отправит Исламскую Республику в «каменный век».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе стало для Вашингтона важным приоритетом. Он также признал бессилие США перед этим шагом Ирана. Президент отметил, что возможное минирование пролива вызовет беспокойство у владельцев кораблей. По словам Трампа, одно судно может стоить миллиард долларов.

Кроме того, глава Белого дома указал, что Иран может быть уничтожен за одну ночь. Он считает, что это, возможно, будет в ночь на 8 апреля. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ.

До этого американский президент использовал нецензурную лексику в адрес Ирана, потребовав немедленно прекратить блокаду пролива. Тогда он пригрозил, что в стране будут отмечать «День электростанций» и «День мостов», и пообещал, что противник ничего подобного еще не видел.