07 апреля 2026 в 10:18

Белый дом снова пообещал отправить Иран в «каменный век»

Ливитт: власти Ирана должны заключить сделку до 03:00 мск 8 апреля

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Власти Ирана должны заключить сделку до 03:00 мск 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, которые приводит издание Politico, в противном случае Вашингтон отправит Исламскую Республику в «каменный век».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе стало для Вашингтона важным приоритетом. Он также признал бессилие США перед этим шагом Ирана. Президент отметил, что возможное минирование пролива вызовет беспокойство у владельцев кораблей. По словам Трампа, одно судно может стоить миллиард долларов.

Кроме того, глава Белого дома указал, что Иран может быть уничтожен за одну ночь. Он считает, что это, возможно, будет в ночь на 8 апреля. На вопрос корреспондента, является ли озвученный им срок «финальным дедлайном», политик дал утвердительный ответ.

До этого американский президент использовал нецензурную лексику в адрес Ирана, потребовав немедленно прекратить блокаду пролива. Тогда он пригрозил, что в стране будут отмечать «День электростанций» и «День мостов», и пообещал, что противник ничего подобного еще не видел.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром
ВСУ атаковали школу в новом регионе России
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

