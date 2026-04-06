06 апреля 2026 в 21:29

Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном

Трамп назвал крупным приоритетом возобновление движения в Ормузском проливе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Возобновление судоходства в Ормузском проливе стало для Вашингтона важным приоритетом, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, его трансляцию ведет CNBC. Он также признал бессилие Соединенных Штатов перед блокировкой Ирана.

Я бы сказал, что это очень большой приоритет, потому что это немного другое — мы можем бомбить их как угодно, можем нанести сокрушительный удар. Но чтобы закрыть пролив, достаточно <...> морской мины, сбросить ее в воду, — подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что возможное заминирование пролива вызовет беспокойство у владельцев кораблей. По словам Трампа, одно судно может стоить миллиард долларов.

Тем временем количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке. Рост трафика связывают с заключением рядом стран соглашений с Ираном о безопасном проходе судов. За 4 и 5 апреля через пролив прошло 21 судно, что стало максимальным показателем с начала марта. Из них 13 судов направились в акваторию Аравийского моря. До начала конфликта среднесуточный трафик в проливе составлял около 135 судов.

