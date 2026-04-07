07 апреля 2026 в 16:49

Невролог объяснил феномен смертельной бессонницы

Невролог Комаров: фатальная бессонница связана с психосоматикой

Фатальная, или смертельная бессонница — крайне редкое генетическое заболевание, связанное с психосоматикой, заявил «Вечерней Москве» невролог Александр Комаров. По его словам, недуг встречается у одного человека на миллион. Люди, страдающие от этой болезни, не могут полноценно уснуть из-за отсутствия гамма-аминомасляной кислоты и высокой активации дофамина в структурах головного мозга.

Когда человек длительное время не спит, страдает таламус — область мозга, которая отвечает за чередование сна и бодрствования. Организм впадает в состояние стресса и работает на износ. Со временем это приводит к повышению артериального давления, нарушениям в работе сосудов мозга и гормональным сбоям. Из-за того, что мозг не получает достаточного количества кислорода, доступные ресурсы организма истощаются, что постепенно приводит к смерти, — объяснил Комаров.

Он предупредил, что смертельная бессонница может стать следствием отсутствия отдыха и сбоев в режиме сна. В качестве других причин врач назвал нарушения дофаминового обмена и функций гамма-аминомасляной кислоты.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что дефицит витаминов, в том числе D и группы В, а также микроэлементов может привести к бессоннице. Он отметил, что, в частности, витамин D участвует в выработке мелатонина — гормона сна. Качество ночного отдыха также во многом зависит от железа, а точнее от ферритина.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

