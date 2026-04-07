Суд поставил точку в фантомных долгах звезды «Счастливы вместе»

Управляющая компания подала иск о взыскании долга за коммунальные услуги к тезке известной актрисы Натальи Бочкаревой, которая прославилась благодаря роли в сериале «Счастливы вместе», сообщает РЕН ТВ. В суде уточнили, что иск предъявлен Наталье Васильевне Бочкаревой, тогда как настоящее отчество артистки — Владимировна.

Ранее в СМИ появилась информация, что иск о взыскании платы за жилье, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию подан именно к актрисе. Подобная путаница, вероятно, возникла из-за того, что в базу судов общей юрисдикции города Москвы вносятся лишь фамилии и инициалы сторон без полных имени и отчества.

Ранее стало известно, что Бочкарева поссорилась с соседкой из-за того, что последняя оскорбила дочь артистки. По словам источников, по итогам судебного дела звезду «Счастливы вместе» признали виновной в хулиганстве и оштрафовали на 1 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тыс. рублей в 2025 году после поездок на своем Mercedes-Benz. 37 эпизодов на почти 28 тыс. рублей касаются превышения скорости.