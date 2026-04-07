07 апреля 2026 в 18:32

Арестантам в СИЗО добавят масло, яйца, творог и свежие фрукты

Чуйченко: в России планируют пересмотреть норму питания для арестантов в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство юстиции России совместно с ФСИН работает над улучшением организации питания граждан, которые содержатся под стражей, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства. По его словам, планируется пересмотреть действующие нормы питания, передает ТАСС.

Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами, — пояснил министр.

Кроме того, при организации питания осужденных предлагается использовать йодированную соль, что особенно важно для северных регионов и территорий с дефицитом йода. Чуйченко добавил, что эта инициатива исходит от Минздрава России, и Минюст ее полностью поддерживает.

Ранее Чуйченко заявил, что Министерство юстиции РФ формирует новый перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания. По его словам, подобный список для подозреваемых и обвиняемых уже составлен. Прежде правительство утвердило обновленный список, в который включили новые группы диагнозов, в том числе связанные с иммунной системой, генетическими нарушениями и осложнениями беременности.

Власть
Константин Чуйченко
Минюст РФ
СИЗО
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

