07 апреля 2026 в 18:31

Фанаты решили бороться с футбольным клубом с помощью «бургеров»

Фанаты «Копенгагена» забросали поле пластмассовыми бургерами в знак протеста

Фанаты «Копенгагена» закидали поле пластиковыми бургерами в знак протеста, передает Flashscore.co.za. Причиной такого поведения стало то, что клуб вместо организации фан-зоны открыл на стадионе точку «Макдоналдс».

Это вызвало недовольство болельщиков. Они начали бросать на поле искусственные бургеры, развернули баннер с вопросом о том, важнее ли фастфуд, чем фанаты, и призвали остальных поддержать бойкот этого заведения.

Ранее матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершился массовыми беспорядками с участием болельщиков. После финального свистка фанаты обеих команд выбежали на поле, начали драку и стали бросать друг в друга файеры. Встреча завершилась победой «Селтика» в серии пенальти со счетом 4:2, при этом основное и дополнительное время прошло без забитых мячей.

Также болельщики «Торино» провели акцию протеста против руководства клуба после серии неудач команды. Фанаты выразили недовольство владельцем и президентом клуба Урбано Каиро. Они привезли навоз на пикапе и высыпали его у входа на тренировочную базу «Стадио Филадельфия».

