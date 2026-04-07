Раскрыт коварный замысел Франции по размещению истребителей у границ России

Размещение французских истребителей Rafale вблизи границ с Россией подтверждает, что Евросоюз готовится к военному конфликту, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, российская армия должна как можно скорее достичь всех целей спецоперации на Украине и подготовиться к возможному отражению агрессии НАТО.

Нет ничего удивительного в том, что Франция разместила истребители, приближая свои войска, ракетные и артиллерийские позиции к нашим границам. Европа готовится к войне с Россией. Поэтому все эти действия — не новость. Они развивают свою военную промышленность, увеличив военные расходы в два с половиной раза, и готовятся к войне с Россией. Наша задача в этих условиях — безусловно, достичь целей специальной военной операции как можно раньше и подготовить наши вооруженные силы к возможному отражению агрессии такого серьезного геополитического противника, как НАТО в Европе, — сказал Соболев.

Ранее стало известно, что французские истребители Rafale перебросили в Литву на авиабазу Шяуляй в 130 километрах от российской границы. Развертывание связано с усилением миссии НАТО по контролю воздушного пространства в регионе.