Лед на реке Обь в ХМАО взлетит на воздух

Лед на реке Обь в ХМАО взлетит на воздух Спасатели в Ханты-Мансийском районе готовят подрыв льда на Оби

Спасатели 10 апреля проведут подрыв льда на Оби в Ханты-Мансийском районе у поселков Кирпичный и Нялино, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югории». В ведомстве уточнили, что на этих участках реки неоднократно случались заторы, поэтому для предотвращения чрезвычайных ситуаций принято решение вскрыть русло именно в указанных местах. Взрывные работы затронут участки вблизи автомобильных зимников.

Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда начнут проводить спасатели КУ «Центроспас-Югория» на реке Обь 10 апреля. Мероприятия пройдут на автозимниках вблизи поселков Кирпичный и Нялино Ханты-Мансийского района, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на реке Паше произвели подрыв ледового покрова. Глава региона пояснил: такие меры требуются для недопущения образования ледяных заторов и подтопления местности в период весеннего ледохода.

Кроме того, видеозапись зрелищного подрыва льда на реках Восточного Казахстана, проведенного местными спасателями, попала в эфир американского средства массовой информации. На кадрах специалисты уничтожают ледяной панцирь толщиной до полуметра. Подобные мероприятия организуют каждый год для защиты от весенних наводнений.