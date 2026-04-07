«Вы полные болваны»: в Белом доме взбесились из-за публикаций об Иране

В Белом доме назвали журналистов болванами после публикаций о возможном использовании США ядерного оружия против Ирана. В посте соцсети Х там подчеркнули, что в словах вице-президента США Джей Ди Вэнса не было подобной формулировки.

Буквально ничего из того, что сказал вице-президент, не подразумевает этого, вы полные болваны, — отметили в Белом доме.

Вэнс на пресс-конференции в Будапеште заявил, что США могут применить против Ирана средства, которые еще не были задействованы в ходе конфликта. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может санкционировать их использование в том случае, если Тегеран не изменит свою линию поведения.

Ранее президент США анонсировал уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По его словам, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное». При этом американский лидер назвал иранский народ великим и достойным большего.