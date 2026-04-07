07 апреля 2026 в 19:28

Трамп вызвал отвращение в ООН после одной угрозы в адрес Ирана

В ООН назвали угрозы Трампа уничтожить Иран тяжким международным преступлением

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если президент США Дональд Трамп этой ночью осуществит свою угрозу «уничтожить целую цивилизацию» в Иране, это будет равносильно совершению самых тяжких международных преступлений, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, действия американского лидера вызывают отвращение, передает The New York Times.

Угрозы, сеющие страх и ужас среди гражданского населения, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Реализация таких угроз равносильна совершению самых тяжких международных преступлений, — приводит его слова пресс-служба.

Тюрк также осудил резкие и провокационные заявления, которые в последние недели звучат от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке, включая угрозы уничтожить целую цивилизацию и нанести удары по гражданской инфраструктуре.

До этого Трамп в своих социальных сетях выступил с резкой критикой в адрес Ирана, используя нецензурную лексику. Он назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками» и потребовал немедленно снять блокаду с Ормузского пролива. Ранее Трамп также заявлял о намерении «обрушить на Тегеран ад».

Мир
Ближний Восток
Иран
Дональд Трамп
ООН
