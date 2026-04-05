05 апреля 2026 в 16:56

У Белого дома раздалась стрельба

Секретная служба Белого дома расследует ночную стрельбу

Белый дом, США
Секретная служба США приступила к расследованию стрельбы в парке Лафайет, который расположен через дорогу от Белого дома, сообщает The Guardian. По информации журналистов, инцидент произошел ночью — виновника не удалось найти.

До этого отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, жестко раскритиковал столицу США. В частности, он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы.

Ранее полиция Норвегии задержала мать и ее троих сыновей в связи со взрывом возле посольства США в Осло 8 марта. Им предъявлены обвинения в терроризме с использованием взрывного устройства.

В ноябре 2025 года стало известно, что мужчина, открывший стрельбу вблизи Белого дома и ранивший двух военнослужащих Национальной гвардии, получил официальное убежище в Соединенных Штатах весной 2025 года. Подозреваемый изначально подал ходатайство о предоставлении убежища еще в 2024 году. Официальное одобрение его прошения последовало в апреле следующего года, уже после инаугурации Трампа.

