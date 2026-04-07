Останки 26 советских солдат выкопали в Литве

В литовском городе Шяуляй выкопали останки 26 советских солдат, захороненных во времена Великой Отечественной войны, сообщает LRT. Археологи проводили раскопки у кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла. Останки перезахоронят у кладбища в Гинукай, где уже есть захоронение советских солдат.

В земле остается примерно половина тел. Их рассчитывают эксгумировать на следующей неделе, — рассказал археолог Рокас Краняускас.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. Российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм», добавила она.

Кроме того Суд в Литве обязал городской совет Клайпеды переименовать улицу, названную в честь поэтессы Саломеи Нерис, из-за советского прошлого. Оценка личности Саломеи Нерис со стороны современных властей Литвы связана с ее участием в делегации, которая в августе 1940 года на сессии Верховного совета СССР выступила с обращением о включении Литвы в состав Советского Союза.