В Литве постановили сменить название улицы из-за советского прошлого

Суд в Литве обязал городской совет Клайпеды переименовать улицу, названную в честь поэтессы Саломеи Нерис, из-за советского прошлого, сообщает LRT. Решение должно быть выполнено в течение месяца после вступления в силу.

Согласно материалам дела, в 2024 году уполномоченные органы, отвечающие за реализацию закона о десоветизации, признали название улицы несоответствующим действующему законодательству, указав на его связь с советской идеологией.

Городской совет Клайпеды дважды рассматривал этот вопрос, однако не поддержал предложение о переименовании. Суд пришел к выводу, что местные власти не вправе самостоятельно принимать решение об отказе от исполнения предписания компетентного органа.

Оценка личности Саломеи Нерис со стороны современных властей Литвы связана с ее участием в делегации, которая в августе 1940 года на сессии Верховного совета СССР выступила с обращением о включении Литвы в состав Советского Союза.

Ранее стало известно, что власти Литвы в 2025 году переименовали 19 улиц. Большинство названий было связано с советскими классиками литовской литературы. Речь идет прежде всего об улицах в честь классиков литовской литературы: Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы. При этом в стране остается около 100 улиц, которые носят «проблемные» названия.