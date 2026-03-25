25 марта 2026 в 11:16

В Литве постановили сменить название улицы из-за советского прошлого

Суд обязал городской совет Клайпеды переименовать улицу Саломеи Нерис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Литве обязал городской совет Клайпеды переименовать улицу, названную в честь поэтессы Саломеи Нерис, из-за советского прошлого, сообщает LRT. Решение должно быть выполнено в течение месяца после вступления в силу.

Согласно материалам дела, в 2024 году уполномоченные органы, отвечающие за реализацию закона о десоветизации, признали название улицы несоответствующим действующему законодательству, указав на его связь с советской идеологией.

Городской совет Клайпеды дважды рассматривал этот вопрос, однако не поддержал предложение о переименовании. Суд пришел к выводу, что местные власти не вправе самостоятельно принимать решение об отказе от исполнения предписания компетентного органа.

Оценка личности Саломеи Нерис со стороны современных властей Литвы связана с ее участием в делегации, которая в августе 1940 года на сессии Верховного совета СССР выступила с обращением о включении Литвы в состав Советского Союза.

Ранее стало известно, что власти Литвы в 2025 году переименовали 19 улиц. Большинство названий было связано с советскими классиками литовской литературы. Речь идет прежде всего об улицах в честь классиков литовской литературы: Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы. При этом в стране остается около 100 улиц, которые носят «проблемные» названия.

Литва
переименования
клайпеда
СССР
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

