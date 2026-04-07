07 апреля 2026 в 19:37

Ученые погрузились на дно моря и нашли «некрополь» древних кораблей

У острова Карпатос нашли четыре древних корабля возрастом 2600 лет

Остров Карпатос Остров Карпатос Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международная группа подводных археологов у побережья греческого острова Карпатос обнаружила несколько затонувших судов, сообщается на сайте Министерства культуры Греции. На дне Эгейского моря найдены четыре античных корабля возрастом около 2600 лет и одно судно начала XIX века.

Для исследования этого подводного кладбища водолазы совершили более 120 погружений на глубину от 3 до 45 метров. Среди обломков также обнаружены десятки амфор, остатки портовой инфраструктуры и более 20 якорей византийского периода.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что при восстановлении Елизаветинской богадельни Елисеевых, расположенной на 3-й линии Васильевского острова, реставраторы под толстым слоем краски и штукатурки раскрыли старинную настенную роспись. Здание, признанное памятником архитектуры регионального значения, открыло свои двери в 1856 году и сегодня находится в ведении РАНХиГС.

Кроме того, в Израиле было обнаружено древнее погребение, содержащее останки 89 детей, включая младенцев. Ученые, исследовавшие древний город Азека, сообщили, что возраст находки составляет около 2500 лет. Массовое захоронение впервые нашли еще в 2012–2014 годах при раскопках неподалеку от водоема на окраине населенного пункта, но к детальному анализу приступили только сейчас.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

