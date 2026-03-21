Беглов рассказал о необычной находке в старинной богадельне Петербурга В петербургской богадельне нашли уникальную живопись под слоями краски

Специалисты обнаружили под слоями краски и штукатурки историческую настенную живопись в ходе реставрации Елизаветинской богадельни Елисеевых на 3-й линии Васильевского острова, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Здание, являющееся памятником регионального значения, было открыто в 1856 году и сейчас принадлежит РАНХиГС.

Все работы ведутся под контролем КГИОП. Когда живопись будет полностью раскрыта, ее бережно законсервируют и музеефицируют, — написал он.

