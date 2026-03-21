21 марта 2026 в 16:40

Беглов рассказал о необычной находке в старинной богадельне Петербурга

В петербургской богадельне нашли уникальную живопись под слоями краски

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Специалисты обнаружили под слоями краски и штукатурки историческую настенную живопись в ходе реставрации Елизаветинской богадельни Елисеевых на 3-й линии Васильевского острова, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Здание, являющееся памятником регионального значения, было открыто в 1856 году и сейчас принадлежит РАНХиГС.

Богадельня была открыта в 1856 году, это памятник регионального значения. Сейчас помещения принадлежат РАНХиГС, в них начата реставрация. Все работы ведутся под контролем КГИОП. Когда живопись будет полностью раскрыта, ее бережно законсервируют и музеефицируют, — написал он.

Ранее в окрестностях Дербента дорожные рабочие обнаружили необычные черепа, после чего к месту находки оперативно прибыли археологи, начавшие раскопки древнего захоронения. В погребении специалисты нашли редкие артефакты бронзового века.

Кроме того, студенты-археологи Кембриджского университета обнаружили на территории Великобритании останки 10 викингов. Один из мужчин был обезглавлен, рост другого достигал 190 сантиметров, что являлось исключительной редкостью для той эпохи. Исследователи полагают, что несколько найденных скелетов принадлежат казненным.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

