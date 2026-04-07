В СК заявили о поиске причастных к атаке на школу в Запорожской области

Следователи устанавливают личности украинских военных, причастных к атаке на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области, заявила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что специалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, важные для следствия.

Устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления, — сказала Петренко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при атаке ВСУ на школу в Великой Знаменке пострадали 10 человек. Также погиб первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. При этом источник в оперативных службах Запорожской области отметил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в разгар учебных занятий.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ запустили дрон в автомобиль в селе Головчино. При атаке пострадали супруги. Осколки от снаряда ранили мужчину в ноги и руки, женщину — в грудь, живот и голову. У пострадавшей — перелом ноги.