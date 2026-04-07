Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье

Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье Супруги пострадали при атаке дрона ВСУ на машину под Белгородом

ВСУ запустили дрон в автомобиль в селе Головчино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. При атаке пострадали супруги. Осколки от снаряда ранили мужчину в ноги и руки, женщину в грудь, живот и голову. У пострадавшей — перелом ноги.

Медики оценивают состояние женщины как тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается, — подчеркнул глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что ранее на регион произошли атаки украинских беспилотников, в результате которых пострадали 12 человек. Среди пострадавших — 11-летняя девочка из города Шебекино, получившая ранения. Также в Грайворонском округе, в селе Головчино, дрон ударил по автомобилю, ранив мужчину. У него диагностированы минно-взрывная и баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки, а также ожоги. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар несколькими беспилотниками по зданию Каменско-Днепровского историко-археологического музея в Запорожской области. В результате атаки начался сильный пожар, который привел к серьезным разрушениям.