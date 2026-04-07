«Грех и безумие»: экс-союзница Трампа призвала отстранить его от должности Грин призвала отстранить Трампа от должности из-за слов об Иране

Экс-конгрессвумен и бывшая союзница главы Белого дома Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин в соцсети X призвала убрать его с поста главы государства из-за слов об уничтожении цивилизации в Иране. Политик отметила, что Соединенные Штаты не могут сбросить бомбы на другое государство, так как они сами не подверглись нападению.

Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие, — написала Грин.

Ранее президент США анонсировал уничтожение Ирана, заявив, что в ночь на 8 апреля страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что удар США и Израиля по иранскому острову Харк, который является главным узлом нефтяного экспорта страны, обернется полноценным кризисом для экономики стран Запада. Он считает, что эта атака не только снизит обороты поставок, но и сделает цены на нефть крайне непредсказуемыми.