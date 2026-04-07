МИД РФ осадил прибалтов, резкий шаг Пентагона, трагедия в школе: что дальше

Россия выступила с жестким предупреждением для стран Прибалтики из-за Вооруженных сил Украины, Пентагон планирует потратить рекордные суммы на вооружения в 2027 году, в Пермском крае 17-летний подросток убил учительницу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Если у них ума хватит»: Захарова послала четкий сигнал странам Балтии

Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики из-за решения республик открыть небо для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины при атаках на Россию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская сторона ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции.

«Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — подчеркнула Захарова.

Между тем политолог Спиридон Килинкаров высказывал мнение, что координирует подобные атаки ВСУ Лондон. Эксперт добавил, что у Великобритании есть свой интерес, и она добивается его такими способами.

«Я не думаю, что это делает Украина. Я уверен, что это делает Британия, которая имеет серьезное влияние на прибалтийские страны. Они являются тем центром принятия решений и координации против России, которую они реализуют на сегодняшний день», — сказал Килинкаров.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь заявил, что Литва, Латвия и Эстония фактически стали соучастниками атак на российские регионы, разрешив использовать свое воздушное пространство для украинских БПЛА. По его мнению, часть дронов, атаковавших Усть-Лугу, Приморск и Кронштадт, зашла именно с эстонской территории.

Пентагон решил поставить рекорд по расходам на вооружение

Министерство войны США планирует существенно увеличить расходы на вооружение в 2027 финансовом году. В бюджетных документах говорится о росте расходов на 84,6%.

Общие финансы Пентагона вырастут до $413 млрд, почти вдвое превысив показатель прошлого года. Наиболее резкий рост произошел в общеоборонных статьях и ракетном вооружении, а также речь идет об авиационной и морской технике.

Сухопутные войска, военно-морской флот, морская пехота и космические силы США получат дополнительные средства на технику и вооружение. Эксперты отмечают, что такой рост расходов отражает стратегические приоритеты Пентагона на ближайшие годы.

Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону удается экономить много денег из-за опережения графика проведения военной операции в Иране. По его словам, никто не мог подумать, что Исламской Республике будет нанесен столь значительный урон.

До этого газета The New York Times сообщала, что Соединенные Штаты потратили около $6 млрд (475 млрд рублей) за первую неделю военной операции против Ирана. Такую сумму Пентагон озвучил Конгрессу США. Из этих средств $4 млрд (317 млрд рублей) ушли на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет.

Пермская учительница умерла после нападения школьника с ножом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что у входа в школу № 5 города Добрянки подросток нанес ножевое ранение учителю. Глава региона уточнил, что педагога доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже Махонин сообщил, что нападавшего задержали. Как выяснилось спустя некоторое время, врачи приложили все возможные усилия, однако не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов раскрыл некоторые подробности о личности напавшего подростка. По его словам, он находится на учете в органах внутренних дел. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что юноша несколько раз оставался на повторное обучение.

Между тем выяснилось, что сверстники давно обращали внимание на поведение нападавшего. Одна из одноклассниц рассказала, что молодой человек был «чересчур агрессивным».

«От него неоднократно поступали угрозы и мне, и другим моим одноклассникам. Учился он плохо, учителя постоянно жаловались на его поведение, в классе он ни с кем не общался», — рассказала собеседница.

Подросток также сообщила, что парень регулярно вступал в перепалки и ссоры. Кроме того, по данным источников, подозреваемый также был в ссоре с учительницей, на которую напал. На допросе он рассказал, что педагог его «гнобила».

Криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что молодой человек мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

«Я не сомневаюсь, что он осознавал свои действия, что шел на это с умыслом причинить ей смерть. Видать, сидел в каких-то чатах, запрещенных в том числе, экстремистских. Надо проверить его жизнь, я не думаю, что это спонтанно. Он мог планировать, с кем-то поделиться. Надо проверить, какие запросы он делал в интернете. К сожалению, погибла женщина, жена, мать», — сказал Игнатов.

После трагедии следователи возбудили несколько уголовных дел — об убийстве и о халатности. Также в Пермский край направили специальную ведомственную комиссию Минпросвещения России. Специалисты по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова проведут экспертно-аналитические мероприятия.

Член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев объяснил, что нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних; если бы не она, подросток мог бы отправиться в тюрьму на срок до 15 лет — таково максимальное наказание.

В свою очередь руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский поделился мнением, что избежать нападений помогут расширение штата психологов и отказ от бумажной работы в пользу реальной диагностики микроклимата в классах. По его словам, пермская трагедия обнажает глубокие системные проблемы, а их решение всегда лежит в плоскости объединения усилий безопасности, психологии и общества.

